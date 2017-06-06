В Рязани откроется выставка работ участников Международного проекта для молодых людей с синдромом Дауна

Как сообщает сайт администрации областного центра, в городе-побратиме Рязани Мюнстере прошел Международный проект «Рисуем вместе», участниками которого стали молодые люди с синдромом Дауна из Германии и Польши. Россию представила рязанская команда. Итоговые работы, созданные за время реализации проекта, вошли в отчетную выставку, которая пройдет во всех трех странах-участниках: Германии, Польше, России. В Рязани ее планируют организовать в сентябре этого года.

По словам руководителя рязанской команды, принявшей участие в Международном проекте, директора АНО «Навигатор будущего» Натальи Барышовой, «в ходе ежедневных творческих мастер-классов под руководством объединения художников города Мюнстера «Part96», участники проекта творили, используя фотографии, сделанные в родных городах. Творчество объединило детей, родителей, специалистов, помогло раскрыть и обогатить тот потенциал, который есть у «солнечных» детей». Она подчеркнула, что «расширение горизонтов, личностный рост каждого участника, обмен опытом – и есть главные составляющие этого проекта».

Все работы «солнечных детей» были включены в итоговую выставку «От действительности – к мечте», открытие которой прошло 8 мая в мэрии Мюнстера. Каждый участник представил свои работы, рассказал про их замысел и идею, которую постарался донести до зрителя. Аналогичная выставка будет организована в Рязани в сентябре этого года. На открытие приедут организаторы проекта и его участники из Германии и Польши.