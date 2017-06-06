16:53 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
142

Рязанцев приглашают в виртуальное экологическое путешествие по заповедникам России

12:26 / Экология

В библиотеке-филиале № 2 «Истоки» стартовало «Большое экологическое путешествие». До конца мая всех читателей ждут виртуальные прогулки по заповедникам и национальным паркам России, экологические уроки, экологические квесты, книжные выставки и знакомство с творчеством писателей-натуралистов.

Третьеклассники школы № 20 попали в «Страна Паустовского». Путешествие посвящено 125-летию со дня рождения известного писателя. Ребята ответили на вопросы игровой интерактивной викторины. Завершился праздник просмотром мультипликационного фильма «Растрепанный Воробей».

Библиотека приглашает всех желающих посетить выставку «Заповедник сказок», поучаствовать в экологическом квесте, ответить на вопросы викторины. Гостей ждут вас по адресу ул. Октябрьская, д. № 13, тел. 33-00-38.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Подходы к отходам

Экология производства

Рязанская область присоединилась ко всероссийскому проекту «Береги лес!»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:23
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Поддержка семей при рождении первого ребенка может в значительной степени стимулировать рождаемость»
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы