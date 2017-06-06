Рязанцев приглашают в виртуальное экологическое путешествие по заповедникам России

В библиотеке-филиале № 2 «Истоки» стартовало «Большое экологическое путешествие». До конца мая всех читателей ждут виртуальные прогулки по заповедникам и национальным паркам России, экологические уроки, экологические квесты, книжные выставки и знакомство с творчеством писателей-натуралистов.

Третьеклассники школы № 20 попали в «Страна Паустовского». Путешествие посвящено 125-летию со дня рождения известного писателя. Ребята ответили на вопросы игровой интерактивной викторины. Завершился праздник просмотром мультипликационного фильма «Растрепанный Воробей».

Библиотека приглашает всех желающих посетить выставку «Заповедник сказок», поучаствовать в экологическом квесте, ответить на вопросы викторины. Гостей ждут вас по адресу ул. Октябрьская, д. № 13, тел. 33-00-38.