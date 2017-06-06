В Рязани прошел II инклюзивный турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный памяти павших воинов-рязанцев

Состязания были организованы региональной общественной организацией «Десантное Братство» и управлением Федеральной службы судебных приставов по области, при поддержке Фонда помощи детям «ПроДетство».

В соревнованиях приняли участие команды школы № 10 Рязани, Солотчинской школы-интерната, Рязанской школы-интерната и Центра образования «Дистанционные технологии». Лучшими в командном зачёте стали представители Солотчинской школы-интерната, на втором месте школа № 10 , третьей стала команда Рязанской школы-интерната.

Участников турнира наградили грамотами и памятными призами, которые предоставил Фонд помощи детям «ПроДетство» и гипермаркет «Глобус».