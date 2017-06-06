В Рязани состоялся V благотворительный фестиваль «Ленточка памяти»

Он длился четыре дня. Первый день посвящался кинопросмотрам: около 150 гостей обсудили с актрисой Е. Кашиной фильмы «Мишка, садись рядом!» Я. Базеляна и «Актриса» Л. Трауберга. Во второй день проводился конкурс «Фронтовые агитбригады». Ребята из Рязани, из школ-интернатов области представляли жюри свои театрально-музыкальные композиции.

Во Дворце звучали стихи Юлии Друниной, Константина Симонова, Александра Твардовского, Роберта Рождественского. Ребята исполняли песни военных лет, профессионально танцевали.

Жюри определило по нескольку призовых мест. Среди победителей - школы №№ 9, 16, 68 Рязани, а также Батуринская и Назаровская школы-интернаты. Не просто призерами, но и фаворитами зала стали кадеты-казаки из Солотчинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специальный приз жюри получили артисты Касимовской школы-интерната за постановку по книге «А зори здесь тихие». Подвели итоги и других конкурсов фестивального проекта, например, конкурса рисунков «Краски войны».

Частью фестивальной программы стали исторические квесты, площадки с развлечениями и мастер-классами, праздничное шоу со спецэффектами.

«Ленточка памяти» завершалась молодежной конференцией.