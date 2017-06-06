На стенах рязанских домов закрашивали вредоносные надписи

В городе прошла акция «Краски жизни»

Рязанские школьники приняли участие в социальной акции «Краски жизни», организованной Общественным советом при УМВД России по Рязанской области. Акция направлена на ликвидацию рекламы наркотических средств со стен домов.

Как сообщает сайт УМВД России по области, дети, вместе с волонтерами Центра профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «Мой выбор» и участковыми уполномоченными полиции закрасили более 50 надписей в районе учебных заведений.

Организаторы акции «Краски жизни» просят граждан при обнаружении рекламы наркотических средств сообщить об этом по электронному адресу mojvybor_rzn@mail.ru, сфотографировав надпись и указав адрес расположения данной рекламы.