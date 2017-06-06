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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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На стенах рязанских домов закрашивали вредоносные надписи

12:37 / Общество
В городе прошла акция «Краски жизни»

Рязанские школьники приняли участие в социальной акции «Краски жизни», организованной Общественным советом при УМВД России по Рязанской области. Акция направлена на ликвидацию рекламы наркотических средств со стен домов.

Как сообщает сайт УМВД России по области, дети, вместе с волонтерами Центра профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «Мой выбор» и участковыми уполномоченными полиции закрасили более 50 надписей в районе учебных заведений.

Организаторы акции «Краски жизни» просят граждан при обнаружении рекламы наркотических средств сообщить об этом по электронному адресу mojvybor_rzn@mail.ru, сфотографировав надпись и указав адрес расположения данной рекламы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
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