16:51 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
179

Юные рязанские «десантницы» играют в Португалии

14:48 / Спорт
Три футболистки дублирующего состава «Рязани-ВДВ» – Анастасия Фетисова, Елизавета Лазарева и Елена Зубкова – в составе юниорской сборной России U-17 принимают участие в Турнире развития УЕФА в Португалии

Со ссылкой на материалы официального сайта РФС пресс-атташе клуба Михаил Солдатов рассказал, что пока россиянки выступают неудачно – два поражения. Турции наша команда уступила 1:2, Швеции 1:5.

Что касается рязанских футболисток, воспитанниц тренера Владимира Спиридонова, то они – активные участницы турнира.

Матч с Турцией Фетисова, которую уже можно назвать ветераном сборной (хотя Настя и моложе большинства партнерш на два года) провела полностью. Лазарева и Зубкова появились на поле по ходу игрового действа на 73-й минуте, когда россиянки уже уступали 1:2.

В матче против Швеции Зубкова и Лазарева вышли в стартовом составе. Первую заменили в перерыве, вторую на 72-й минуте. Фетисова появилась на поле с начала второго тайма.

Пока сборная России замыкает квартет участников соревнований. А лидирует на турнире команда Швеции.

Заключительный матч на Турнире развития УЕФА сборная России проведет сегодня против команды Португалии, которая обе свои предыдущие встречи завершила вничью.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани прошел II инклюзивный турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный памяти павших воинов-рязанцев

Спортивный курьер

«Рязань-ВДВ» угодила на ничейную «волну»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:23
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Поддержка семей при рождении первого ребенка может в значительной степени стимулировать рождаемость»
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы