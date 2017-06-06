Юные рязанские «десантницы» играют в Португалии

Три футболистки дублирующего состава «Рязани-ВДВ» – Анастасия Фетисова, Елизавета Лазарева и Елена Зубкова – в составе юниорской сборной России U-17 принимают участие в Турнире развития УЕФА в Португалии

Со ссылкой на материалы официального сайта РФС пресс-атташе клуба Михаил Солдатов рассказал, что пока россиянки выступают неудачно – два поражения. Турции наша команда уступила 1:2, Швеции 1:5.

Что касается рязанских футболисток, воспитанниц тренера Владимира Спиридонова, то они – активные участницы турнира.

Матч с Турцией Фетисова, которую уже можно назвать ветераном сборной (хотя Настя и моложе большинства партнерш на два года) провела полностью. Лазарева и Зубкова появились на поле по ходу игрового действа на 73-й минуте, когда россиянки уже уступали 1:2.

В матче против Швеции Зубкова и Лазарева вышли в стартовом составе. Первую заменили в перерыве, вторую на 72-й минуте. Фетисова появилась на поле с начала второго тайма.

Пока сборная России замыкает квартет участников соревнований. А лидирует на турнире команда Швеции.

Заключительный матч на Турнире развития УЕФА сборная России проведет сегодня против команды Португалии, которая обе свои предыдущие встречи завершила вничью.