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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Перевозчики пассажиров Рязанской области готовятся к летнему сезону

15:51 / Актуально
Автор фото: Светлана Максимова | Перевозчики пассажиров Рязанской области готовятся к летнему сезону
Фото: Светлана Максимова.

О предстоящей работе общественного транспорта в летний период шла речь на прошедшем сегодня межведомственном совещании с представителями компаний-перевозчиков области. В совещании приняли участие начальник регионального управления государственного автодорожного надзора Анатолий Поветкин, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог области Валерий Еремин, начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Каплинский, представители областных управлений Государственной безопасности дорожного движения, Федеральной службы безопасности, областной прокуратуры, 27 районных транспортных компаний и 51 перевозчика областного центра. На совещании шла речь о соблюдении правил дорожного движения, безопасности на дорогах, особенно при перевозке детей, а также создании условий для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
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