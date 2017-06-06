Перевозчики пассажиров Рязанской области готовятся к летнему сезону

О предстоящей работе общественного транспорта в летний период шла речь на прошедшем сегодня межведомственном совещании с представителями компаний-перевозчиков области. В совещании приняли участие начальник регионального управления государственного автодорожного надзора Анатолий Поветкин, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог области Валерий Еремин, начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Каплинский, представители областных управлений Государственной безопасности дорожного движения, Федеральной службы безопасности, областной прокуратуры, 27 районных транспортных компаний и 51 перевозчика областного центра. На совещании шла речь о соблюдении правил дорожного движения, безопасности на дорогах, особенно при перевозке детей, а также создании условий для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.