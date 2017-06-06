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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские школьники отпраздновали татарский Сабантуй

15:59 / Культура
Рязанские школьники отпраздновали татарский Сабантуй

В Центральной детской библиотеке Рязани для второклассников школы №66 состоялся татарский народный праздник земледелия и плуга – Сабантуй. Председатель узбекской национально-культурной автономии «Алмаз» Зулайхо Кадирова рассказала детям об истории праздника, отметив его значение в области укрепления дружбы народов и формирования уважительного отношения к природе.

Слово также взяла председатель национально-культурной автономии татар Рязани Фаина Ситдикова. Она сообщила о том, как Сабантуй отмечают в Рязанской области – в Касимовском и Сасовском районах, а также показала фильм о деятельности общественной организации.

Сабантуй был любимой темой татарских поэтов – Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая, чьи стихотворения прозвучали в исполнении детей – читателей библиотеки. В рамках «Минуты славы» были прочитаны стихи на татарском, узбекском, азербайджанском и русском языках – о Родине, маме и книге. Завершился праздник веселым хороводом и танцами, а также викториной, посвященной обычаям Сабантуя. За каждый правильный ответ дети получали татарское угощение – чак-чак.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
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