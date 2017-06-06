Три жителя Рязанской области обокрали грузовик

В полицию обратился 45-летний житель Касимова, который рассказал, что из его импортного грузовика, припаркованного у дома, похитили два аккумулятора, сообщает сайт УМВД России по области.

На месте преступления сотрудники полиции выяснили, что автомобиль взломали грубо и неаккуратно. Стражи правопорядка предположили, что аккумуляторы сдадут в пункт приема вторсырья. Объехав ближайшие пункты приема металлолома, оперативники уголовного розыска нашли аккумуляторы, похожие на похищенные. К краже аккумуляторов оказались причастны 20-летний житель Касимова и два его 18-летних приятеля.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.