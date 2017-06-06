В Рязанской областной библиотеке им. Горького читали вслух Паустовского

«Открытый микрофон» областной библиотеки уже не первый раз приглашает к прочтению произведений классиков. Сегодня у «микрофона» собрались почитатели творчества Константина Паустовского – писателя, проникновенно писавшего о рязанской Мещере. В этом мае исполняется 125 лет со дня его рождения. Отрывки из произведений известного писателя читали ученики школы №9 и работники библиотеки.

– Произведения дети выбирали сами, что им ближе по эмоциям и по духу, –рассказывает учитель школы №9 Нина Епишкина, – я учила их работать с микрофоном, помогала подобрать нужные эмоции, интонирование. На подготовку мы затратили три недели.

У ребят была возможность познакомиться с работами фотографа Михаила Корнева «Человеку нельзя жить без родины…», которые были сделаны на маршруте «Тропа Паустовского».

– Сегодня я прочитала «Один на большой дороге». В этом произведении наиболее ярко показаны чувства, мысли и переживания человека. Именно это мне хотелось донести до слушателей,– поделилась ученица Маргарита Перепёлкина.

Фото Милены Лаврухиной