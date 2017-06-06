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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Летний спортивный сезон в Рязанской области откроется 20 мая

16:46 / Спорт

Об этом на брифинге в региональном минспорте рассказала министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова. Участие в брифинге также приняли директор детско-юношеской спортивной школы ЦСК Алексей Морозов и главный судья соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут-2017» Виктор Шустиков.

День открытия летнего спортивного сезона состоится во всех регионах страны 20 мая и будет ознаменован проведением крупных всероссийский соревнований – по спортивному ориентированию «Российский азимут» и Дня массового футбола УЕФА.

Кроме этого, 20 мая в Рязанской области состоится традиционный День здоровья и спорта. В текущем году он проводится под девизом «Готов к труду и обороне» и предполагает привлечение взрослого населения к выполнению нормативов комплекса ГТО. Во всех муниципалитетах в этот день пройдут легкоатлетические забеги, физкультурно-спортивные праздники, вручение наград отличившимся спортсменам, а также знаков комплекса ГТО.

Главной площадкой областного Дня здоровья станет стадион Центрального спортивного комплекса города Рязани. Здесь пройдут соревнования по мини-футболу, посвященные всероссийскому Дню массового футбола, состоятся состязания по армспорту, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На ЦСК будут проведены семейные старты и спортивные конкурсы (жонглирование мячом, упражнения со скакалкой, бросок мяча в баскетбольное кольцо). Жители Рязани смогут выполнить нормативы комплекса ГТО в отдельных испытаниях. Начало праздника в 10 часов, регистрация участников соревнований с 8.00. до 9.30.

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут-2017» пройдут на территории лесопарка г. Рязани. Центром проведения соревнований станет площадка у Орехового озера.

В День открытия летнего спортивного сезона в регионе будут проведены также межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Весенние ласточки» на призы СДЮСШОР «Олимпиец», первенство области по дзюдо, чемпионат и первенство области по легкой атлетике, финал соревнований по легкой атлетике в зачет XVI спартакиады учащихся области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
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