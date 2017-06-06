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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Юные рязанские спортсмены стали медалистами Всероссийского турнира по дзюдо

17:09 / Спорт
Юные рязанские спортсмены стали медалистами Всероссийского турнира по дзюдо

Как сообщает сайт администрации областного центра, «золотую» и «серебряную» медали Летнего Кубка «Российской Государственной Академии Интеллектуальной Собственности» по дзюдо среди девушек и юношей завоевали воспитанники рязанской спортшколы «Комета» Лия Полшкова и Артем Парешнев.

Турнир проходил в Москве 13-14 мая. Участие в нем приняли около 370 участников – девушек 2002-2004г.р., 2005-2006г.р. и юношей 2004-2005, 2006г.р., всего 47 команд. Эти соревнования, получившие статус всероссийских, четыре раза в год проводит Клуб «ДЗЮДО РГАИС».

Юные дзюдоисты из Рязани, воспитанники тренера-преподавателя спортивной школы «Комета» Татьяны Сергеевой завоевали на турнире две награды. Лия Полшкова заняла первое место в весовой категории 28 кг, вторым в весовой категории 35 кг стал Артем Парешнев.

Фото с сайта администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
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