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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Дополнительные бюджетные средства – более 152 миллионов рублей – потратят в Рязанской области на софинансирование социальных программ

17:59 / Власть
Изменения в областной бюджет на текущий год утверждены сегодня на заседании правительства области

Заседание правительства области провел глава региона Николай Любимов. На заседании были одобрены изменения в областной бюджет на 2017 год. Согласно законопроекту доходная и расходная части бюджета региона увеличены на дополнительно поступающие в текущем году федеральные целевые средства в размере более 152 млн. рублей. Субсидии будут направлены на софинансирование социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказание адресной помощи неработающим пенсионерам, а также финансовое обеспечение дорожной деятельности.

На заседании был утвержден порядок предоставления субсидий на государственную поддержку в сфере агропромышленного комплекса Рязанской области. Субсидии выплачиваются на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на оплату процентов по краткосрочным кредитам. Кроме того, рассмотрены законопроекты, согласно которым некоторые нормативные правовые акты области приведены в соответствие с действующим законодательством. В частности, внесены изменения в порядок получения субсидий по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства»: уточнены порядок и условия предоставления поддержки, сроки заключения договоров и соглашений, требования к отчетности.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
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