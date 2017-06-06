Рязанский облизбирком предложил поправки в закон о выборах губернатора

На заседании 16 мая областная избирательная комиссия одобрила пакет из 26 поправок в закон о выборах губернатора.

Предложения по изменению законодательных норм будут направлены в комитет областной Думы по вопросам госустройства и местного самоуправления, где сейчас находится законопроект «О внесении изменений в Закон Рязанской области «О выборах Губернатора Рязанской области», прошедший первое чтение в конце апреля.

За это время проект закона был направлен в Центризбирком РФ, и оттуда пришли предложения по ряду поправок. Как пояснил секретарь облизбиркома Сергей Скобелев, одна из них касается установления десятидневного срока подачи в комиссию документов для регистрации кандидата. Если раньше в законодательстве был установлен только крайний срок – не позднее чем за 45 дней до дня голосования, то теперь предложено прописать и начальный – не ранее чем за 55 дней до дня голосования. По словам Скобелева, новация позволит облизбиркому работать более четко и спокойно, избежать юридических казусов, связанных с «задвоенными» подписями. Согласно закону, подпись, поставленная позже, признается недействительной. Но при существующем порядке были возможны ситуации, когда недействительная подпись обнаруживается в документах кандидата, который принес документы раньше конкурента и уже зарегистрирован. В таком случае для отмены регистрации приходилось обращаться в суд.

Еще одна поправка касается уточнения положений о так называемом «муниципальном фильтре». По закону, кандидаты в губернаторы должны заручиться поддержкой 7 процентов муниципальных депутатов и глав, при этом подписи за кандидата должны поставить не менее 7 процентов депутатов и глав муниципальных районов и городских округов. К этим требованиям ЦИК предлагает добавить ограничение по максимальному числу подписей депутатов и глав районного уровня: их может быть только на 5 процентов больше, чем нужно для регистрации.