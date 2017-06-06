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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В прошлом году в Рязанской области возбуждено 6 уголовных дел по итогам прокурорских проверок исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользовании

18:33 / Власть

Вопросы, связанные с работой по предупреждению коррупционных проявлений в области природопользования, обсуждались сегодня на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в области. Заседание провел глава региона Николай Любимов.

В заседании приняли участие заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, силовых структур.

По словам главы региона Николая Любимова, в 2016 году в ходе прокурорских проверок исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользовании выявлено более тысячи нарушений. В суд направлены исковые заявления, возбуждено 6 уголовных дел.

На заседании были рассмотрены вопросы соблюдения законодательства об охране лесов, атмосферного воздуха, а также в сфере недро- и водопользования и обращения с отходами производства и потребления.

Глава региона Николай Любимов дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности работы по противодействию коррупции в сфере природопользования.

Кроме того, на заседании были рассмотрены итоги работы в 2016 году министерства региональной безопасности и контроля, а также намечены задачи ведомства на перспективу.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
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