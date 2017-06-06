Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Необходимо прекратить точечную застройку»

Такое заявление врио губернатора области сделал сегодня на заседании правительства региона

Говоря о задачах, которые стоят перед руководителями областного центра, Николай Любимов отметил, что следует ввести мораторий на строительство в центральной части Рязани.

Необходимо прекратить точечную застройку в центре, в рекреационных зонах. Мы не должны терять город, – подчеркнул глава региона Николай Любимов.

Он уточнил, что строительство должно вестись с учетом статуса и особенностей каждого конкретного места. Особое внимание должно уделяться выполнению требований к высотности зданий.

Глава региона потребовал также обеспечить максимально строгий контроль за соблюдением правил землепользования и исключить случаи изъятия государственных и муниципальных земель, принадлежащих предприятиям и учреждениям. «Нужно закрыть все лазейки, которыми могут воспользоваться недобросовестные застройщики», – отметил Николай Любимов.

Николай Любимов также заявил о необходимости обязательного учета мнения горожан по вопросам застройки.

Нужно предварительно советоваться с людьми. Подробно объяснять, с какой целью и что делается. Это снимает много проблем во взаимоотношениях власти и общества, – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области