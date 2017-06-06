Позиция совершенства

Балетной студии МКЦ города Рязани исполнился 21 год. На отчетный концерт студии пришли родители, друзья, любители балета

21-й год прошел в балетной студии с новым руководителем Олесей Алексеевной Заболотской – выпускницей балетной студии МКЦ и Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых, студенткой РГУ им. Есенина, артисткой балета Рязанского музыкального театра, сменившей прежнего ее руководителя Ольгу Александровну Колыванову. За все время работы студии рязанцы – любители балетного искусства с большим интересом наблюдали за ее развитием. На протяжении многих лет ни одно серьезное мероприятие города не обходилось без участия ее воспитанников с яркими и интересными хореографическими композициями.

Известно, что изучение балетной азбуки начинается с позиций – особых вывертов стоп, постановки корпуса, точного подчинения музыкальной фразировке. Долгие месяцы работы у станка в балетном классе одинаковы для всех классических танцовщиков, как начинающих, так и уже состоявшихся артистов. Репетиционный труд уравнивает всех. Причастность к одному из самых технически сложных и феерично прекрасных искусств выковывает характер, в основу которого положена строжайшая дисциплина.

Балетный вечер в МКЦ подарил зрителям восхитительную хореографическую мозаику. Все воспитанники, их педагоги и концертмейстеры вышли на большую сцену. Заслуженный работник культуры РФ В.В. Колчаев поздравил студийцев с успешным окончанием 21-го учебного сезона.

Поэтапно пройти все ступени обучения удается в балете далеко не каждому, поэтому из десятков начинающих малышей до выпуска доходят единицы окрепнувших и повзрослевших артистов. Самые юные воспитанники студии – подготовительная группа «Антре» (преподаватель Баркова Л.В.), нулевой и первый классы «Арабески» (преподаватель Шульга О.Ю.), прошедшие начальный этап обучения, второй и третий классы (преподаватели Заболотская О.А. и Крысина В.Ю), воспитанники средних и старших (выпускных) классов дарили незабываемые минуты счастья зрителям.

«Классический балет есть замок красоты…», – сказал о балете И. Бродский. В этом замке красоты, населенном сильфидами, адалисками и погруженными в волшебный сон красавицами, нет места обыденной скуке. В.Н. Снопок – преподаватель историко-бытового и характерного танца балетной студии – опирается в своей работе на классическую традицию и технику: вытянутые мышцы – результат многолетней практической работы. Отсюда и воздушность, и полетность образов даже в народных танцах, созданных трудом педагогов и их учениц (увы, в балетной студии в настоящее время обучаются только девочки).

Гостями вечера стали творческая лаборатория «Милениум» Рязанского филиала МГУКИ (преподаватель Н.В. Заигрова) и хорео­графический ансамбль «Отражение» РМК им. Г. и А. Пироговых (руководитель О.О. Байкова).

«Мимолетные видения» выпархивали на сцену и исчезали в кулисах, склонялись в плейе и парили на пуантах. Красота спасает мир, даже если ее совсем немного. Такова жизнь тех, кто ее проживает с позиции совершенства.

Ирина Нестерова