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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Без долгов

00:01 / Общество
Названы самые благонадежные потребители электроэнергии региона
Автор фото: Дмитрий Осинин | Без долгов
Фото: Дмитрий Осинин.

В Рязани подвели итоги регионального этапа Всероссийской акции «Надежный партнер». В нашем регионе организатором конкурса выступила Рязанская энергетическая сбытовая компания при поддер­жке областного правительства.

Торжественная церемония награждения состоялась в главном офисе компании. Победителей поздравили министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Горелов, начальник главного управления Региональной энергетической комиссии Рязанской области Олег Голыхов, генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» Владимир Кимерин, председатель правления Ассоциации «Надежный партнер», координатор проекта Андрей Романчук и исполнительный директор ПАО «РЭСК» Сергей Кузьмин.

Лучшие предприятия – потребители электроэнергии были выбраны из более чем 10,5 тысячи потребителей юридических лиц. Самыми надежными и добросовестными названы 23 предприятия.

Среди основных критериев оценки – соблюдение сроков оплаты в соответствии с действующим законодательством, наличие приборов учета и их использование при расчетах за потребленную электроэнергию, внедрение эффективных технологий энергосбережения.

«Значение акции «Надежный партнер» сложно переоценить. Она позволяет показать лучших представителей бизнеса, предприятий, организаций, которые в полной мере и своевременно исполняют свои обязанности. Это важно, ведь задолженность за электроэнергию мешает развиваться системе энергетики и ЖКХ», – отметил Андрей Горелов.

По словам Владимира Кимерина, акция «Надежный партнер» сегодня охватывает более сорока регионов. Как рассказал Сергей Кузьмин, среди победителей Рязанского регионального этапа акции «Надежный партнер» будет произведен отбор для включения в рейтинг самых надежных предприятий и организаций страны.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 87 (5374) от 17 мая 2017 года
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