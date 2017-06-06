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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Правовой актив

00:01 / Общество
Школьники Рязани и Рязанской области закончили сезон судебных игр
Правовой актив

В Рязанском областном суде подвели итоги фестиваля «Знакомьтесь, судебная система России». В течение 2016 и 2017 годов старшеклассники открывали для себя новые стороны работы прокуроров, адвокатов и судей. Квинтэссенцией фестиваля стали игровые судебные процессы, в которых ребята демонстрировали полученные знания.

Проект «Знакомьтесь, судебная система России» возник одиннадцать лет назад, взяв истоки от международных соглашений между Государственной Думой России и Европейским Союзом, направленных на демократизацию судебных процессов нашей страны. В ходе фестиваля школьники посещают различные процессы, общаются с сотрудниками областных и районных судов. В конце второй четверти, уже с накопленными знаниями, дети совместно с учителями и судьями начинают разработку собственного судебного разбирательства по предоставленной фабуле. По словам главы пресс-службы Рязанского областного суда Ирины Матвеевой, выданная школьникам информация не является сценарием, которому обязаны следовать команды. Это история, от которой отталкиваются дети, разрабатывая собст-венный вариант судебного процесса.

– Нередко бывает так, что разные команды играют по одной и той же фабуле, – рассказывает Ирина Степановна. – Они могут выносить абсолютно разные решения, придумывать новых свидетелей.

Фестиваль не направлен на детей, которые собираются поступать в профильные вузы. В первую очередь, он создан для повышения уровня правовой грамотности школьников. Многие ребята начинают осознавать, что таит в себе деятельность суда, кто-то приходит к пониманию: он никогда не будет работать судьей или адвокатом, что помогает сделать правильный выбор при поступлении в университет. Конечно, есть и те, кто сильно увлекается правом и в дальнейшем идет в юридические вузы. По словам Ирины Матвеевой, за одиннадцать лет работы фестиваля накопилось немало участников, которые обучаются или уже закончили юрфаки МГУ и других вузов. Бывшие участники проекта признаются, что поступали в университеты уже с пониманием того, что их ждет.

За одиннадцать лет к фестивалю присоединилось множество организаций-спонсоров, которые заинтересованы в повышении правовой грамотности юных граждан. С детьми работают представители Роскомнадзора, проводя беседы о том, что можно и нельзя в сети Интернет, различные юридические фирмы бесплатно устанавливают в школах свои программы, которые являются правовой «энциклопедией». Участники также могут посетить эксперт­ный отдел судебной экспертизы.

При подведении итогов были сформированы две номинации: лучшие участники игровых судов и победители конкурса эссе. Лучше всех свои мысли выразили Алина Нистратова и Алина Харченко из Тумской школы №3 Клепиковского района, на втором месте – старшеклассники школ №48 и №16 города Рязани, на третьем – ученики Скопинской школы №1 и Милославской школы. Самые подробные и грамотные прототипы судебных заседаний провела команда Тумской школы №3 Клепиковского района, среди участников которой судьи выделили Дмитрия Ситного и Эрика Цуркану.

Никита Ксенофонтов

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 87 (5374) от 17 мая 2017 года
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