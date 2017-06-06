Душевная живопись

Рязанский подполковник в отставке презентовал свою новую выставку

Экспозиция художника-любителя, подполковника внутренних дел в отставке Имрана Мамедова «Живопись – моя душа» открылась в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина. 14 картин маслом посвящены видам рязанского края, Казани и других городов страны. Особенности техники Мамедова – внимание к деталям, неброские цвета и выбор сюжетов, понятных каждому. Среди полотен есть и два портрета, изображающих самого художника и его жену. Выставка будет открыта для посещения до 28 мая.