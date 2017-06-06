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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Белый день

00:02 / Общество
Наступит 1 июля для всех продавцов, которые торговали неучтенной продукцией
Автор фото: Александр Королев | Белый день
Фото: Александр Королев.
Белый день
Наступит 1 июля для всех продавцов, которые торговали неучтенной продукцией
Кассовая реформа в России входит в завершающую фазу. С 1 июля все торговые точки должны применять онлайн-кассы. В режиме реального времени они будут отправлять информацию о покупках в федеральную налоговую службу. Смысл новшества в том, чтобы легализовать оборот товаров и защитить потребителя от левой, недоброкачественной продукции.  А еще – поставить всех продавцов в равные условия, ведь честные предприниматели несут больше издержек по сравнению с теми, кто торгует неучтенным товаром и пускает выручку мимо кассы. 1 июля для всех них наступит Белый день.
В Рязанской области, по информации регионального управления ФНС, необходимо до 1 июля заменить 9863 кассы. Почти 40 процентов  ККТ нового поколения, по данным на середину мая, уже установлены. Темпы заметно ускорятся, когда крупные компании, сетевые магазины займутся контрольно-кассовой модернизацией. Но уже сейчас Рязанская область  по показателям перехода на новые кассы из 84 регионов занимает 11 место.
С чем связаны задержки? По сведениям организаций и лиц, отстаивающих интересы бизнеса, произошли заторы в поставках фискальных накопителей – неотъемлемой части ККТ нового поколения. Выпуск накопителей не удалось быстро наладить в том объеме, какой необходим заказчикам. Цена на технику резко поползла вверх. Обещали сначала продавать кассы минимум за 17 тысяч, потом начались разговоры о 27 тысячах. Предприниматели забеспокоились. Разрешение на производство фискальных накопителей ФНС России выдало еще нескольким организациям, и вскоре, уверяют налоговики, дефицит будет ликвидирован. А чтобы предприниматели не паниковали, налоговые органы обязуются  никого не наказывать за отсутствие онлайн-касс, пока поставщики не выполнят все свои обязательства. Правда, и сами  предприниматели должны вести себя честно – заключить договоры с поставщиками и оплатить заказы новой техники.
– Федеральной налоговой службой перед территориальными органами поставлена задача обеспечить плавный переход на новый порядок применения ККТ. Налоговые органы области делают все возможное, чтобы этот переход оказался безболезненным, – сообщил членам общественного совета при УФНС России по Рязанской области руководитель службы Вячеслав Морозов.
С тем, что кассовая реформа оздоровит экономику, никто уже не спорит. Покупатель будет защищен, потому что его чек сохранится в реестре продавца. Движение товаров станет полностью прозрачным. Поставки и продажи должны сойтись, левый товар будет виден как на ладони.  Скрыть выручку станет по­просту невозможно.
– Сами продавцы заинтересованы в этом ресурсе, по­скольку смогут видеть динамику продаж, уровень спроса на тот или иной товар по всем точкам своей розничной сети, – убежден начальник контрольного отдела №2 УФНС России по Рязанской области Роман Смалев.
Доступность техники, по его словам, тоже повышается в связи с принятыми мерами. Сейчас можно приобрести онлайн-кассы вместе с фискальным накопителем по цене до 25 тысяч рублей. 
Через год изменения коснутся и тех налогоплательщиков, которые ранее освобождались от применения кассовой техники. С 1 июля 2018 года использовать онлайн-аппараты должны будут плательщики единого налога  на вмененный доход, патента, хозяйствующие субъекты, использующие торговые автоматы.  
Кассовая реформа учла особенности населенных пунктов. В тех из них, что по разным критериям  попали в перечень труднодоступных,  контрольно-кассовую технику вправе не применять. Например, в Рязанской области в перечень отдаленных или труднодоступных местностей вошло 2213 населенных пунктов, а это 81% от их общего количества в регионе.  
Димитрий Соколов 

Кассовая реформа в России входит в завершающую фазу. С 1 июля все торговые точки должны применять онлайн-кассы. В режиме реального времени они будут отправлять информацию о покупках в федеральную налоговую службу. Смысл новшества в том, чтобы легализовать оборот товаров и защитить потребителя от левой, недоброкачественной продукции. А еще – поставить всех продавцов в равные условия, ведь честные предприниматели несут больше издержек по сравнению с теми, кто торгует неучтенным товаром и пускает выручку мимо кассы. 1 июля для всех них наступит Белый день.

В Рязанской области, по информации регионального управления ФНС, необходимо до 1 июля заменить 9863 кассы. Почти 40 процентов ККТ нового поколения, по данным на середину мая, уже установлены. Темпы заметно ускорятся, когда крупные компании, сетевые магазины займутся контрольно-кассовой модернизацией. Но уже сейчас Рязанская область по показателям перехода на новые кассы из 84 регионов занимает 11 место.

С чем связаны задержки? По сведениям организаций и лиц, отстаивающих интересы бизнеса, произошли заторы в поставках фискальных накопителей – неотъемлемой части ККТ нового поколения. Выпуск накопителей не удалось быстро наладить в том объеме, какой необходим заказчикам. Цена на технику резко поползла вверх. Обещали сначала продавать кассы минимум за 17 тысяч, потом начались разговоры о 27 тысячах. Предприниматели забеспокоились. Разрешение на производство фискальных накопителей ФНС России выдало еще нескольким организациям, и вскоре, уверяют налоговики, дефицит будет ликвидирован. А чтобы предприниматели не паниковали, налоговые органы обязуются никого не наказывать за отсутствие онлайн-касс, пока поставщики не выполнят все свои обязательства. Правда, и сами предприниматели должны вести себя честно – заключить договоры с поставщиками и оплатить заказы новой техники.

– Федеральной налоговой службой перед территориальными органами поставлена задача обеспечить плавный переход на новый порядок применения ККТ. Налоговые органы области делают все возможное, чтобы этот переход оказался безболезненным, – сообщил членам общественного совета при УФНС России по Рязанской области руководитель службы Вячеслав Морозов.

С тем, что кассовая реформа оздоровит экономику, никто уже не спорит. Покупатель будет защищен, потому что его чек сохранится в реестре продавца. Движение товаров станет полностью прозрачным. Поставки и продажи должны сойтись, левый товар будет виден как на ладони. Скрыть выручку станет по­просту невозможно.

– Сами продавцы заинтересованы в этом ресурсе, по­скольку смогут видеть динамику продаж, уровень спроса на тот или иной товар по всем точкам своей розничной сети, – убежден начальник контрольного отдела №2 УФНС России по Рязанской области Роман Смалев.

Доступность техники, по его словам, тоже повышается в связи с принятыми мерами. Сейчас можно приобрести онлайн-кассы вместе с фискальным накопителем по цене до 25 тысяч рублей.

Через год изменения коснутся и тех налогоплательщиков, которые ранее освобождались от применения кассовой техники. С 1 июля 2018 года использовать онлайн-аппараты должны будут плательщики единого налога на вмененный доход, патента, хозяйствующие субъекты, использующие торговые автоматы.

Кассовая реформа учла особенности населенных пунктов. В тех из них, что по разным критериям попали в перечень труднодоступных, контрольно-кассовую технику вправе не применять. Например, в Рязанской области в перечень отдаленных или труднодоступных местностей вошло 2213 населенных пунктов, а это 81% от их общего количества в регионе.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 87 (5374) от 17 мая 2017 года
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