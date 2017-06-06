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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Дополнительные субсидии

00:01 / Из официальных источников
будут направлены на улучшение соцобслуживания, адресную помощь и дороги

Глава региона Николай Любимов провел заседание правительства области. В работе приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, города Рязани, представители молодежного правительства области.

На заседании были одобрены изменения в областной бюджет на 2017 год. Согласно законопроекту доходная и расходная части увеличены на дополнительно поступающие в текущем году федеральные целевые средства в размере более 152 млн. рублей. Субсидии будут направлены на софинансирование социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказание адресной помощи неработающим пенсионерам, а также финансовое обеспечение дорожной деятельности.

В ходе заседания был утвержден порядок предоставления субсидий на государственную поддержку в сфере агропромышленного комплекса. Субсидии выплачиваются на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на оплату процентов по краткосрочным кредитам. Кроме того, рассмотрены законопроекты, согласно которым некоторые нормативные правовые акты области приведены в соответствие с действующим законодательством. В частности, внесены изменения в порядок получения субсидий по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 87 (5374) от 17 мая 2017 года
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