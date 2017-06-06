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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Ремонтировать дороги некачественно – недопустимо

00:01 / Из официальных источников
Об этом врио губернатора Николай Любимов заявил на заседании регионального правительства

Глава региона подчеркнул, что контроль за качеством ремонта дорог необходимо проводить постоянно.

Организации, которые плохо зарекомендовали себя при проведении работ, нужно заносить в список недобросовестных поставщиков услуг. «Независимая лаборатория должна постоянно следить за качеством ремонта городских и региональных дорог, – сказал Николай Любимов. – Мы также рассчитываем в этом вопросе на помощь граждан, общественных организаций, ОНФ».

Глава региона отметил, что в случае выявления некачественного ремонта нужно обращаться в правительство области, администрацию муниципальных образований, приемную партии «Единая Россия». Совместная работа дает хорошие результаты. Так, при участии жителей областного центра был выявлен ряд нарушений при ремонте дорожного полотна на улице Станкозаводской. При поддержке депутата Госдумы РФ от Рязанской области Андрея Макарова и группы общественного контроля партии «Единая Россия» подрядчику было вынесено предписание для устранения недоделок. «Не надо дожидаться, когда ремонт будет закончен, следует своевременно сообщать о любых нарушениях. Ремонтировать дороги некачественно – недопустимо», – подчеркнул Николай Любимов.

По словам врио губернатора, по каждому обращению будет выезжать специалист дорожной службы. Николай Любимов также поручил взять на особый контроль выполнение подрядчиками гарантийных обязательств по содержанию ранее отремонтированных дорог.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 87 (5374) от 17 мая 2017 года
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Дополнительные субсидии
будут направлены на улучшение соцобслуживания, адресную помощь и дороги
По материалам официального сайта Правительства области
Необходимо прекратить точечную застройку
Такое заявление сделал врио губернатора Рязанской области Николай Любимов на заседании правительства региона
По материалам официального сайта Правительства области
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