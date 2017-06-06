16:45 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
176

Необходимо прекратить точечную застройку

00:01 / Из официальных источников
Такое заявление сделал врио губернатора Рязанской области Николай Любимов на заседании правительства региона

Говоря о задачах, которые стоят перед руководителями областного центра, Николай Любимов отметил, что следует ввести мораторий на строительство в центральной части Рязани.

«Необходимо прекратить точечную застройку в центре, в рекреационных зонах. Мы не должны терять город», – подчеркнул глава региона. Он уточнил, что строительство должно вестись с учетом статуса и особенностей каждого конкретного места. Особое внимание должно уделяться выполнению требований к высотности зданий. Глава региона потребовал также обеспечить максимально строгий контроль за соблюдением правил землепользования и исключить случаи изъятия государственных и муниципальных земель, принадлежащих предприятиям и учреждениям. «Нужно закрыть все лазейки, которыми могут воспользоваться недобросовестные застройщики», – отметил Николай Любимов.

Николай Любимов также заявил о необходимости обязательного учета мнения горожан по вопросам застройки. «Нужно предварительно советоваться с людьми. Подробно объяснять, с какой целью и что делается. Это снимает много проблем во взаимоотношениях власти и общества», – сказал Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 87 (5374) от 17 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Ремонтировать дороги некачественно – недопустимо
Об этом врио губернатора Николай Любимов заявил на заседании регионального правительства
По материалам официального сайта Правительства области
Нарушения не пройдут
В Рязани обсудили вопросы борьбы с коррупцией в сфере природопользования
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Экология
Лесопосадки – с новым смыслом
На месте убранного в Агро-Пустыни мусора вырастут сотни молодых деревьев
Вячеслав Астафьев
Общество
Перспективный ремонт
Порой стоит отказаться от текучки в пользу более эффективных решений
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Дополнительные субсидии
будут направлены на улучшение соцобслуживания, адресную помощь и дороги
По материалам официального сайта Правительства области
Экономика
Приглашают ярмарки вакансий
Безработным жителям области предложат работу
Экономика
Интернет для всех возрастов
Рязанцы приглашаются к участию во всероссийском конкурсе
Общество
Строго в срок
Облизбирком предложил поправки в закон о выборах губернатора
Татьяна Железнова
Общество
Асфальт над теплотрассой
В Рязани проверят дорожное покрытие в местах ремонта теплотрасс
Актуально
Безопасность – прежде всего
Транспортные предприятия региона готовятся к летнему сезону пассажироперевозок
Светлана Максимова
Общество
Белый день
Наступит 1 июля для всех продавцов, которые торговали неучтенной продукцией
Димитрий Соколов
Общество
Гарантия ремонта
Какие правила действуют для новых договоров ОСАГО?
Авторская колонка
Грачи улетят – жди кикимору?
Татьяна Банникова
Культура
Позиция совершенства
Балетной студии МКЦ города Рязани исполнился 21 год. На отчетный концерт студии пришли родители, друзья, любители балета
Общество
Без долгов
Названы самые благонадежные потребители электроэнергии региона
Ольга Драган
Общество
Правовой актив
Школьники Рязани и Рязанской области закончили сезон судебных игр
Культура
Душевная живопись
Рязанский подполковник в отставке презентовал свою новую выставку
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы