Нарушения не пройдут

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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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00:01 / Из официальных источников
В Рязани обсудили вопросы борьбы с коррупцией в сфере природопользования

Глава Рязанского региона Николай Любимов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области

В заседании приняли участие  заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, силовых структур.

На заседании обсуждались вопросы,  связанные с  работой по предупреждению коррупционных проявлений в области природопользования. По словам главы региона Николая Любимова, в 2016 году в ходе прокурорских проверок исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользовании выявлено более тысячи нарушений. В суд направлены  исковые заявления, возбуждено 6 уголовных дел.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы соблюдения законодательства об охране лесов,  атмосферного воздуха, а также в сфере недро- и водопользования и обращения с отходами производства и потребления.

Николай Любимов дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности работы по противодействию коррупции в сфере природопользования.

Кроме того,  на заседании были рассмотрены итоги работы в 2016 году министерства региональной безопасности и контроля, а также намечены задачи ведомства на перспективу.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 87 (5374) от 17 мая 2017 года
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