Нарушения не пройдут

В Рязани обсудили вопросы борьбы с коррупцией в сфере природопользования

Глава Рязанского региона Николай Любимов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области

В заседании приняли участие заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, силовых структур.

На заседании обсуждались вопросы, связанные с работой по предупреждению коррупционных проявлений в области природопользования. По словам главы региона Николая Любимова, в 2016 году в ходе прокурорских проверок исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользовании выявлено более тысячи нарушений. В суд направлены исковые заявления, возбуждено 6 уголовных дел.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы соблюдения законодательства об охране лесов, атмосферного воздуха, а также в сфере недро- и водопользования и обращения с отходами производства и потребления.

Николай Любимов дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности работы по противодействию коррупции в сфере природопользования.

Кроме того, на заседании были рассмотрены итоги работы в 2016 году министерства региональной безопасности и контроля, а также намечены задачи ведомства на перспективу.