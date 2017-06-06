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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Приглашают ярмарки вакансий

00:01 / Экономика
Безработным жителям области предложат работу

Министерство труда и занятости населения области сообщает, что 19 мая в различных муниципальных образованиях региона пройдут ярмарки вакансий для ищущих работу граждан. На ярмарках порядка 100 работодателей региона представят свыше 900 вакансий по таким специальностям, как инженер-технолог, инженер-конструктор, врач, медицинская сестра, воспитатель, бухгалтер, токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник, зоотехник, швея, агент по продаже недвижимости, почтальон, повар и другим.

В Рязани ярмарка пройдет в МКЦ с 10 до 13 часов. В Касимовском, Скопинском, Сасовском, Ряжском, Шиловском и Сараевском районах – в филиалах областного Центра занятости населения, в Михайловском – на базе Михайловского техникума им. А. Мерзлова. Подробная информация – по телефону: (4912) 92-21-45.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 87 (5374) от 17 мая 2017 года
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