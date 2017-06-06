Интернет для всех возрастов

Рязанцы приглашаются к участию во всероссийском конкурсе

Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения информирует о проведении третьего Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в освоении компьютера «Спасибо Интернету-2017».

Конкурс организован в рамках реализации «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». Он проводится Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком» при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения. К участию приглашаются пенсионеры и граждане в возрасте свыше 50 лет, прошедшие обучение работе на компьютере и в сети Интернет самостоятельно или на специализированных курсах.

В конкурсе предусмотрены номинации: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Интернет-краевед» и «Интернет-путешественник». Заявки на участие принимаются в период до 9 октября через сайт: www.azbukainterneta.ru/konkurs. Итоги будут подведены в начале ноября текущего года.