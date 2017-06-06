Асфальт над теплотрассой

В Рязани проверят дорожное покрытие в местах ремонта теплотрасс

Глава администрации Рязани Олег Булеков поручил организовать инвентаризацию открытых ордеров на проведение земляных работ, выданных ресурсоснабжающим организациям. Речь идет о проверке соблюдения сроков и качества восстановления благоустройства, нарушенного при проведении МУП «РМПТС» и МП «Водоканал города Рязани» ремонтных работ на коммунальных сетях. Комиссии, в составе которых специалисты управления энергетики и ЖКХ и районных префектур города, проверят участки, на которых прошел ремонт, и оценят степень завершенности восстановительных работ.

Согласно поручению главы администрации, срок проведения инвентаризации и устранения всех выявленных недостатков – 1 июня 2017 года.

По материалам сайта администрации Рязани