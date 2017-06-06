Безопасность – прежде всего

Транспортные предприятия региона готовятся к летнему сезону пассажироперевозок

О предстоящей работе общественного транспорта в летний период шла речь на прошедшем межведомственном совещании с представителями компаний-перевозчиков Рязанской области.

В совещании приняли участие начальник регионального Управления государственного автодорожного надзора Анатолий Поветкин, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог области Валерий Еремин, начальник Управления транспорта администрации Рязани Андрей Каплинский, представители областных управлений Государственной безопасности дорожного движения, Федеральной службы безопасности, областной прокуратуры, районных транспортных компаний и перевозчиков областного центра.

Анатолий Поветкин отметил, что совещание в таком формате, когда присутствуют представители всех предприятий региона, занимающихся перевозкой пассажиров, как муниципальные, так и коммерческие, и все надзорные и контролирующие их деятельность органы, проводится впервые. Необходимость встречи продиктована наступающим сезоном отпусков и летних каникул, когда пассажиропоток значительно возрастает. Говоря об итогах прошедшего года и работе в первом квартале 2017 года, Анатолий Поветкин сообщил, что количество плановых проверок было сокращено на 47%, между тем количество выявленных в первые три месяца этого года нарушений возросло на 22%. «Информация об этих нарушениях ежемесячно направляется перевозчикам, однако профилактическую работу перевозчики со своими водителями не проводят», – отметил руководитель ведомства. Среди наиболее часто встречающихся нарушений были названы несоблюдение режима труда и отдыха, выпуск на линию транспорта, не прошедшего технический осмотр. Очень часто транспортники областного центра перевозят пассажиров сверх вместимости микроавтобусов. По словам Андрея Каплинского, замена подвижного состава на более вместительный проводится постепенно. В целом в Рязани отмечается рост нарушений правил дорожного движения в сфере общественного пассажирского транспорта. Например, в апреле было зафиксировано 595 нарушений, а в марте – 245.

Большое внимание на совещании было уделено обеспечению доступности общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья.

– Все транспортные средства должны быть оборудованы устройствами для инвалидов. Это непросто. Но мероприятия по адаптации транспорта необходимо провести, – обратился к перевозчикам Анатолий Поветкин.

Он сообщил, что большую работу в этом направлении уже провели транспортники Кораблинского и Скопинского районов, а вот спасские автопредприятия даже не приступали к этой работе.

Представители всех надзорных и контролирующих органов призвали транспорт­ные компании с особой внимательностью подходить к соблюдению правил перевозки детей.