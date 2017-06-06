Лесопосадки – с новым смыслом

На месте убранного в Агро-Пустыни мусора вырастут сотни молодых деревьев

Инициатива в этом благородном деле принадлежит активистам регионального отделения ОНФ. «Фронтовики» запустили акцию «Лесу – да! Свалкам – нет!», которую поддержало большинство регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, в том числе и в Рязани.

Несанкционированную свалку в окрестностях села Агро-Пустынь Рязанского района убирали представители регионального ОНФ, студенты РГУ имени С.А. Есенина и Солотчинского участкового лесничества. Здесь, в сосновом бору, рядом с десятками садоводческих товариществ, многие годы действовала несанкционированная свалка ТБО, мусор на которую свозили со всей округи. Несколько лет назад свалку закрыли, проезд на нее загородили шлагбаумом, но народ это не остановило, люди стали валить мусор к этому шлагбауму. Примечательно, что активисты организаций экологической направленности и волонтеры его постоянно убирают, но мусор привозят вновь.

– Раньше мы такие свалки без помощников убирали, – говорит участковый лесничий Анатолий Исхаков. – В былые годы у нас в лесничестве было 26 человек, из которых 11 лесников, трактористы, два мастера. Тогда в лесу порядка больше было. На сегодняшний день мы вдвоем работаем, а задачи остались прежние. Естественно, уборка мусора для нас не на самом первом плане. Сейчас за нами закреплен только контроль и надзор, но мусор все равно убирать приходится. А его все больше и больше везде становится. Выход вижу в том, чтобы повысить штрафы для нарушителей.

Сейчас штраф для граждан, которые выбрасывают мусор, всего 500 рублей. Но ведь надо еще поймать тех, кто выбрасывает мусор. Как вариант, камеры видеонаблюдения, но их по всему лесу не поставишь, да и дорого это. В ОНФ решили бороться с мусором лесопосадками.

– Мы приняли решение мусор убрать, а на его месте высадить молодые деревья, – говорит эксперт ОНФ Евгений Рыбаков. – Может быть, таким способом удастся предотвратить повсеместное разрастание свалок. Интерактивная карта мусорных свалок у нас уже действует, что тоже оказывает определенное влияние на поведение людей.

На уборку пригласили студентов РГУ. Многие молодые люди пришли сами, увидев информацию об этой акции в социальных сетях. За час было собрано несколько десятков мешков с мусором, который тут же вывезли на свалку ТБО в Рязани. Место под посадку деревьев полили водой. Для этого «Водоканал» выделил поливальную машину, а Солотчинский лесхоз – 1000 сеянцев сосны.

Инициаторы проекта надеются, что у них найдутся последователи. Дело не затратное, но решаются сразу несколько проблем – и чище становится, и деревья растут, а главное, люди начинают понимать, что мусорить не надо.