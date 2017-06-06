Перспективный ремонт

Порой стоит отказаться от текучки в пользу более эффективных решений

Комплексная комиссия проверила в Рязани качество гарантийных дорог. В рейд по улицам, которые были капитально отремонтированы в прошлом году, отправились специалисты министерства региональной безопасности и контроля, управления благоустройства администрации Рязани и участники социального проекта «Общественный контроль» партии «Единая Россия».

Рейдовая бригада обследовала состояние асфальтового покрытия на капитально отремонтированных участках улиц Космонавтов, Островского и Халтурина. Дефекты там обнаружены не были.

– На одном из участков улицы Островского (перекресток с 11-й Линией) мы многократно пытались избавляться от выбоин, выполняя ямочный ремонт, – говорит заместитель начальника управления благоустройства администрации Рязани Дмитрий Наумов. – Но на этот участок приходится высокая транспортная нагрузка, и ямы появлялись вновь буквально сразу же после того, как их заделывали, либо по соседству. И тогда мы решили отремонтировать здесь дорогу капитально. Вот прошло полгода, ям пока нет. Но если они появятся, подрядчик будет ремонтировать дорогу за свой счет, поскольку участок этот гарантийный.

Та же история на Куйбышевском шоссе. Здесь постоянно вскрывается асфальт из-за ремонта теплотрассы, а после засыпки разрытий появляются ямы. Их долгое время пытались заделывать, но не помогает.

– Мы будем проводить на Куйбышевском шоссе капитальный ремонт дороги, – говорит Дмитрий Наумов. – Капитальному ремонту будет предшествовать вынос коммуникаций за пределы дорожного полотна, в зеленую зону. Этот проект проходит сейчас экспертизу, и скоро дорожники приступят там к работам.

В рейдах, проводимых ранее, было замечено повреждение дорожного полотна на Ряжском шоссе. Поскольку гарантийный срок капитально отремонтированной дороги – 4 года, а ремонт был сделан в прошлом году, подрядной организации направили предписание на устранение дефектов за свой счет.

По словам заместителя начальника управления благоустройства администрации Рязани Дмитрия Наумова, в 2016 году за счет федеральных средств, полученных от сбора «Платона», в областном центре были отремонтированы 25 участков автомобильных дорог. Ремонтировалась только проезжая часть без учета бордюров и тротуаров. Также производился ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки и установка знаков. Всего на дорожные работы было потрачено около 700 миллионов рублей, включая средства регионального и муниципального бюджетов.

В текущем году сумма средств, выделенных на ремонт дорог, схожа с прошлогодней, однако отремонтировать планируется уже 32 участка дорог.