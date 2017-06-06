Вести районов

СКОПИН. Состоялось награждение участников регионального проекта по взаимодействию школьников и судей. В проекте «Знакомьтесь: судебная система России» были заняты сотрудники Скопинского районного суда и старшеклассники средней школы № 1 города Скопина. В суде разработан план работы со школьниками. Учащихся не только приглашают в суд, где с ними проводят беседы об истории судебной системы, о категории рассматриваемых дел и о правилах поведения в судебном заседании, но и приглашают на открытые судебные заседания по рассмотрению уголовных дел.

КАСИМОВ. В историко-культурном музее-заповеднике состоялось открытие выставки члена Союза художников России, Почетного гражданина города Касимова Бориса Николаевича Александрова «Возрождение». Выставочный проект представляет работы, различные как по технике исполнения – живопись, горячая эмаль, так и по тематике, но большинство из них посвящены иконописи.

САРАИ. На базе Борецкой школы состоялась встреча баскетболистов четырех районов. В соревнованиях на призы депутата областной Думы Николая Митрохина принимали участие команды работников органов власти и местного самоуправления Сараевского, Шацкого, Чучковского и Пителинского районов. Перед участниками и болельщиками соревнований выступили спортсмены военно-патриотического православного клуба «Русичи». По итогам встречи первое место заняла команда Шацкого района. Второе досталось сараевским спортсменам, третье – чучковским, а четвертое место заняли пителинские спортсмены.

СТАРОЖИЛОВО. В управлении образования и молодежной политики района состоялось торжественное награждение медработников образовательных организаций. Они получили персональные поздравления, цветы и подарки. Трудовой стаж большинства медработников превышает 30 лет.

САСОВО. В краеведческом музее открылась выставка члена Союза художников России Александра Трухина. Недавно художнику исполнилось 50 лет. Почти 30 из них он передает свое искусство и мастерство детям, которые и были главными действующими лицами на торжественном открытии юбилейной выставки. Здесь собрались многие поколения сасовских художников. Директор школы искусств Наталья Манухина поблагодарила художника-педагога за помощь в возрождении художественного отделения школы. Поздравить мастера пришли друзья и поклонники его творчества.

ЧУЧКОВО. В районном центре состоялась «Битва хоров» среди местных школьников. В итоге победил хор 7 «А» класса Чучковской школы. Их «Последний бой» стал победным. Оценку детским выступлениям дали профессионалы из районного Дома культуры Геннадий Моськин и Марина Ярыгина и учитель музыки Фарида Лесовская.

ПИТЕЛИНО. Специалисты выездной бригады Рязанского медицинского университета им. И.П. Павлова провели прием жителей.