Улица Почтовая в Рязани станет читающей

Областная детская библиотека приглашает всех на праздник под открытым небом 28 мая в 11:00

В программе – арт-проект «Живые скульптуры Рязани», квест «По следам Гарри Поттера» с финалом, который плавает… в воздухе; флешмоб, готовый объединить ведущие танцевальные коллективы города; творческая встреча с замечательным ярким человеком – поэтессой Вестой Медведевой.

Для детей и взрослых, для семейного досуга и персональных творческих экспериментов будут организованы разнообразные мастер-классы, летняя игротека. РОДБ готовит целую серию книжных выставок, которую увенчает уникальная выставка-инсталляция «Читающая улица Почтовая». Как всегда для гостей – аквагрим, площадка книгообмена, литературные конкурсы и викторины. Праздник украсят выступления творческих коллективов, а завершит его эффектное шоу мыльных пузырей.