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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Улица Почтовая в Рязани станет читающей

09:01 / Культура
Областная детская библиотека приглашает всех на праздник под открытым небом 28 мая в 11:00
Улица Почтовая в Рязани станет читающей

В программе – арт-проект «Живые скульптуры Рязани», квест «По следам Гарри Поттера» с финалом, который плавает… в воздухе; флешмоб, готовый объединить ведущие танцевальные коллективы города; творческая встреча с замечательным ярким человеком – поэтессой Вестой Медведевой.

Для детей и взрослых, для семейного досуга и персональных творческих экспериментов будут организованы разнообразные мастер-классы, летняя игротека. РОДБ готовит целую серию книжных выставок, которую увенчает уникальная выставка-инсталляция «Читающая улица Почтовая». Как всегда для гостей – аквагрим, площадка книгообмена, литературные конкурсы и викторины. Праздник украсят выступления творческих коллективов, а завершит его эффектное шоу мыльных пузырей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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