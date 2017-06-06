Качество ремонта дороги по улице Станкозаводская в Рязани проверяют внепланово

Если выявят нарушения, контракт с подрядчиком расторгнут

Внеплановая проверка качества выполнения подрядчиком строительно-монтажных работ с привлечением дорожной лаборатории областного минтранса проведена по поручению главы администрации Рязани Олега Булекова после обращения жительницы областного центра, жилищного инспектора Татьяны Мосяковой. Она сообщила о нарушениях технологии ремонта на проезжей части.

Эксперты выполнили первичные измерения ровности асфальтобетонного покрытия. Для подготовки объективного заключения о качестве выполненных подрядчиком работ будет организовано лабораторное исследование его фрагментов. Особое внимание будет уделено такому критерию как «водонасыщение», позволяющему определить соответствие технологии укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дорожного полотна погодным условиям.

По словам начальника управления благоустройства города Владимира Луканцова, на основании результатов лабораторных исследований заказчик работ – администрация города Рязани – примет решение о продолжении исполнения контракта с подрядной организацией либо о его расторжении. Как прокомментировал ситуацию с внеплановой проверкой Владимир Луканцов, «все обращения граждан в рамках общественного контроля за ходом дорожно-ремонтной кампании в обязательном порядке учитываются в работе», и поблагодарил активиста за внимательное отношение к вопросам благоустройства города.

Начальник профильного управления также заявил, что если по результатам лабораторного исследования факт брака найдет подтверждение, то сотрудники администрации, которые проводили на этом объекте контрольные мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Источник: сайт администрации Рязани