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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Поздним вечером в шацком селе Рязанской области горел жилой дом

09:42 / Происшествия
Никто не пострадал

Сообщение о пожаре в селе Борки поступило на пульт «01» вчера в 22 часа 54 минуты . Огнем поврежден деревянный жилой дом, информирует сайт главного управления МЧС России по региону.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 1 единица техники и 2 человека добровольной пожарной команды Борковского сельского поселения, 1 единица техники и 2 человека добровольной пожарной команды Ялтуновского сельского поселения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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