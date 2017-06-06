Поздним вечером в шацком селе Рязанской области горел жилой дом

Никто не пострадал

Сообщение о пожаре в селе Борки поступило на пульт «01» вчера в 22 часа 54 минуты . Огнем поврежден деревянный жилой дом, информирует сайт главного управления МЧС России по региону.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 1 единица техники и 2 человека добровольной пожарной команды Борковского сельского поселения, 1 единица техники и 2 человека добровольной пожарной команды Ялтуновского сельского поселения.