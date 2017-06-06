12 тысяч саженцев сосны высадили волонтеры в Сасовском районе Рязанской области

Добровольцы работали на территории природного заказника «Кустаревский»

В акции приняли участие сотрудники Сасовского лесничества, учащиеся Кустаревской школы, эковолонтеры, жители рабочего поселка Кадом, а также сотрудники компании «Сасовские электрические сети» филиала «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

В 2015 году заказник «Кустаревский» пострадал от лесного пожара. Огонь уничтожил лесные насаждения на 5 гектарах. На 3 гектарах из них и были высажены саженцы сосны, сообщается на сайте регионального министерства природопользования.

По словам начальника Сасовского лесничества Сергея Батькова, лучшее время для посадки сосны – весна. За лето насаждение окрепнет и немного нарастит корневую систему, что позволит ему благополучно пережить морозы.

Сергей Батьков высоко оценил помощь добровольцев в возрождении леса. Начальник лесничества выразил благодарность участникам мероприятия и вручил памятные подарки учащимся Кустаревской школы и эковолонтерам.