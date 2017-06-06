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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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За поддержкой рязанские предприниматели могут обратиться на бесплатную «горячую линию»

10:05 / Экономика
Звонки принимаются по номеру 8-800-333-00-64

Действующие бизнесмены региона могут получить профессиональную консультацию по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, узнать о мерах финансовой и нефинансовой поддержки, которые существуют на территории области, о поддержке, которую оказывают организации инфраструктуры, о бесплатном обучении и разнообразных мероприятиях, а также о возможности участия в них.

Потенциальные предприниматели области получат информацию о процедуре регистрации ИП или ООО, о комплекте необходимых документов, о мерах государственной поддержки, как подобрать помещение для ведения собственного бизнеса.

Кроме этого, через оператора «горячей линии» Центра поддержки предпринимательства Рязанской области можно записаться на обучающие тренинги Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства: «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля), «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса) и «Мама – предприниматель» (для женщин, имеющих несовершеннолетних детей и женщин, находящихся в декретном отпуске).

Источник: сайт министерства экономического развития и торговли Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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