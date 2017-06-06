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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Игру настроения и эмоций, застывших в керамике, увидят рязанцы на выставке Ирины Чириковой

10:08 / Культура
Выставка керамики «Игры настроения» откроется завтра в 16.00 в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина

Художник-керамист Ирина Чирикова родилась в Москве. В 1989 году окончила Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). С 1986 года является участником московских, республиканских, международных выставок и симпозиумов. С 1994 года — член Московского союза художников. Работы находятся в российских и зарубежных частных коллекциях.

Как сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА, в залах музея представлено около тридцати работ Ирины Чириковой. Все они выполнены в жанре натюрморта. Это композиции из морских раковин, цветов, сосудов, удивительно гармоничные и цельные. У Ирины Чириковой неповторимый и узнаваемый авторский почерк, отличающийся графичностью линий и сдержанностью цветовых решений.

Для художника очень важно внутреннее состояние, в котором создается произведение, поэтому название выставки «Игры настроения» неслучайно. Оно дает понять зрителю, что каждая работа автора несет особое эмоциональное содержание, а кажущиеся свобода и легкость исполнения керамических пластов — результат накопленного годами профессионального мастерства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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