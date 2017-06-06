В Рязанском кремле прошел православный квест

Как сообщает сайт Рязанской епархии, участие в квесте принимали школьники. В Рязанском кремле для них был подготовлен квест, в ходе которого его участники знакомились с историей храмов и библейскими сюжетами.

Двигаясь по импровизированным игровым станциям, участники не только закрепляли полученные ранее знания, но и приобретали новые. Выполняя поэтапно задания, участники получали кусочек карты Рязанского кремля. К финалу игры карта была собрана полностью. На ее обратной стороне ребята прочитали слова святителя Афанасия Александрийского: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом».

В завершение игры ребята с родителями посетили Рязанскую православную духовную семинарию и храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и праведного Иосифа Обручника. После этого ребят ожидало угощение – на территории Спасо- Преображенского монастыря для них было устроено чаепитие.

Фото с сайта Рязанской епархии