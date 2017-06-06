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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов находится с рабочей поездкой в Рязанской области

12:06 / Власть
Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов находится с рабочей поездкой в Рязанской области

Сейчас Александр Беглов – в рабочем поселке Шилово. В поездке вместе с ним глава региона Николай Любимов.

Александр Беглов и Николай Любимов возложили цветы к мемориалу «Обелиск Славы», побывали в недавно простроенном по федеральной программе детском саду, приняли участие во Всероссийской эколого-патриотической акции «Лес Победы».

В парке районного центра на берегу Оки полпред Президента РФ в Центральном федеральном округе и глава региона вместе с добровольцами высадили сосны и ели.

В настоящее время Александр Беглов и Николай Любимов участвуют в заседании совета муниципальных образований с участием активистов ТОС Рязанской области. На заседании обсуждаются вопросы местного самоуправления, участия в нем представителей общественности, реализации муниципальных инициатив.

Фото Александра Королева и Людмилы Ивановой

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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