Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов находится с рабочей поездкой в Рязанской области

Сейчас Александр Беглов – в рабочем поселке Шилово. В поездке вместе с ним глава региона Николай Любимов.

Александр Беглов и Николай Любимов возложили цветы к мемориалу «Обелиск Славы», побывали в недавно простроенном по федеральной программе детском саду, приняли участие во Всероссийской эколого-патриотической акции «Лес Победы».

В парке районного центра на берегу Оки полпред Президента РФ в Центральном федеральном округе и глава региона вместе с добровольцами высадили сосны и ели.

В настоящее время Александр Беглов и Николай Любимов участвуют в заседании совета муниципальных образований с участием активистов ТОС Рязанской области. На заседании обсуждаются вопросы местного самоуправления, участия в нем представителей общественности, реализации муниципальных инициатив.

Фото Александра Королева и Людмилы Ивановой