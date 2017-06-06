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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Одно из предприятий Рязанской области незаконно занималось сбором и вывозом твердых коммунальных отходов

11:33 / Общество

В ходе проверки, которую провела прокуратура Михайловского района выяснилось, что предприятие «Октябрьское жилищно-коммунальное хозяйство» с 01.04.2009 по настоящее время занималось сбором и вывозом твердых коммунальных отходов на территории Октябрьского городского поселения Михайловского района, сообщает сайт прокуратуры Рязанской области.

Предприятие принимало от населения поселков Октябрьский, Горенка, Змеинка Михайловского района твердые коммунальные отходы и занималось их вывозом. При этом лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности у предприятия не было.

В отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Арбитражный суд области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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