В Рязанской области ищут очевидцев ДТП

Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло 20 апреля этого года в 15.25 в Рязани напротив дома 1 на улице Трудовая. Здесь автомобиль «MAZDA CX-5» под управлением 41-летней жительницы областного центра столкнулся с автомобилем «MITSUBISHI Lancer».

В результате дорожно-транспортного происшествия, транспортные средства получили механические повреждения.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту дорожно-транспортного происшествия, обращаться по телефону: (4912) 29-95-29, 46-30-40 или по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, д. 28, каб. 214.