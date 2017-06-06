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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области проверяют, уступают ли водители автомобилей дорогу спецтранспорту

11:55 / Общество
Проходит профилактический рейд ГИБДД

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в регионе проходит профилактический рейд, направленный на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств, не уступающих проезд транспортным средствам, двигающимся с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами.

Согласно правилам дорожного движения, при приближении автомобиля с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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