Рязанские танцоры проведут программу в народном стиле в Ерлинском парке-дендрарии

Участники движения «Губернский бал» выступят на Дне музеев в Ерлино, который пройдет на территории усадьбы С.Н. Худекова и парка-дендрария. Танцоры проведут на празднике «Народный пляс» – ежегодную акцию в русском стиле, которая обычно проходит в Рязанском кремле.

В усадьбе будут ждать туристов со всей Рязанской области и из других регионов. Гости торжества «Весенний вальс для Ерлинского парка» смогут принять участие в бесплатных экскурсиях по местному музею, прокатиться на лошадях, послушать артистов рязанского театра народной песни «Узорочье» и Кораблинского дома культуры. Кроме того, на празднике заявлены выставка-ярмарка изделий народных промыслов, поэтическая площадка и другие события. Разучить народные танцы посетители смогут с 13.00 до 14.30: сначала пройдет обучающий мастер-класс для новичков, а затем – «фольклорная дискотека» на траве.

Праздник «Весенний вальс для Ерлинского парка» пройдет 20 мая с 9.00 до 17.00. Любители исторических танцев из Рязани могут поехать в Ерлино и обратно вместе с участниками движения «Губернский бал». Подробную программу торжества, приуроченного ко Всемирному дню музеев, а также информацию для участников «Народного пляса» можно найти в группе ВКонтакте: https://vk.com/narodny_plyas. Телефон для связи с организаторами: 51-04-56.

Фото группы «Народный пляс» ВКонтакте