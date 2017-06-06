Два жителя Рязанской области ограбили 9 женщин

Как сообщает сайт УМВД России по области, в конце апреля и начале мая в полицию поступали сообщения об уличных ограблениях. Схема преступления была однотипной. Злоумышленник подходил к женщине, идущей по тротуару, неожиданно вырывал у нее из рук дамскую сумочку и убегал, а затем садился в подъезжающий автомобиль.

Полицейским вначале удалось установить только цвет автомобиля в котором находился подельник преступника. Вскоре удалось выяснить марку автомобиля. Опрашивая жителей дома, около которого произошло ограбление, полицейские установили, что у машины злоумышленников разбита одна из передних фар.

Под подозрение в совершении преступлений попали 27-летний рязанец и его 19-летний приятель из Пронского района. Полицейские выяснили, что злоумышленники причастны к совершению девяти ограблений. У пострадавших похищали сумки с деньгами, сотовыми телефонами, документами и личными вещами, но оказывается, чтобы обезопасить себя, злоумышленники забирали себе только купюры. Похищенные мобильники, личные вещи и сами сумки злоумышленники сжигали.

По предварительной информации, добычей злоумышленников стало чуть более 20 тысяч рублей. Злоумышленников задержали и взяли под стражу.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.