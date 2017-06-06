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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Ночью с улиц Рязани вывезли 62 кубометра грунтовых наносов

13:26 / Общество

Уборку проводили на улицах Военных автомобилистов, Магистральной, Семчинской, Братиславской, Голенчинского шоссе, Северной окружной дороги, сообщает сайт администрации города. В уборке были задействованы 36 единиц спецтехники.

Сегодня в уборке города задействованы 2 трактора, 3 погрузчика, 14 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Вчера рабочие окосили траву на общей площади более 22 тысяч квадратных на территории скверов по улице Есенина, Введенской, Ленина, в районе памятника Павлову, Главпочтамта, вокзала «Рязань-2», по бульварам Есенина и Победы, улице Дзержинского, Московскому шоссе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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