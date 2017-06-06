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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанцы, паркующие автомобили в неположенных местах, проштрафились почти на 300 тысяч рублей

14:28 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, сумма штрафных санкций, которые с начала года были наложены на автовладельцев, паркующихся на газонах и клумбах, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, составила 141 тысячу рублей. За это нарушение к административной ответственности привлекли 275 человек.

С начала текущего года за парковку транспортных средств на тротуарах и детских площадках к административной ответственности привлекли 249 нарушителей. Сумма наложенных штрафов составила более 139 тысяч рублей.

Как поясняют в административных комиссиях, размер штрафов за эти правонарушения небольшой, однако их неуплата влечет за собой более серьезные проблемы для водителя. Так, согласно КоАП, автомобилист, не заплативший в 60-дневный срок штраф, наказывается административным штрафом в двукратном размере, либо административным арестом на срок до 15 суток, либо 50 часами общественно полезных работ.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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