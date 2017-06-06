Рязанец Виталий Толстов представил свою книгу воспоминаний

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась презентация книги «На острие борьбы. Воспоминания прокурора. Статьи, интервью, выступления». Автор книги – Виталий Сергеевич Толстов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, прокурор и разведчик, член Союза журналистов России.

Автор книги родился в 1925 году. На своем жизненном пути Виталий Сергеевич не раз становился свидетелем, а то и участником важнейших исторических событий.

В своей книге Виталий Сергеевич вспоминает о тяжелом довоенном детстве, о том, как они с матерью и пятью братьями ютились в ночлежке. Рассказывает Виталий Сергеевич о том, как в шестнадцать лет участвовал в обороне Москвы. И о том, как дальше служил в Венгрии, работал прокурором во Львове, Одессе, Плесецке, Тбилиси.

– Самое главное – это порядок и дисциплина. А также готовность защищать родину при всех обстоятельствах, – подчеркнул Виталий Сергеевич.

Книга проиллюстрирована большим количеством фотоснимков.

– Над этой книгой я трудился два года, много интересного материала, еще на несколько книг хватит, – рассказал автор.

Несколько экземпляров книги Виталия Сергеевича передали библиотеке имени Горького, Академии ФСИН.