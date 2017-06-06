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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Глава рязанского региона Николай Любимов: «Власть должна работать с ТОСами каждый день»

15:15 / Власть
Работа территорий общественного самоуправления позволяет власти и людям лучше слышать друг друга
Автор фото: Александр Королев | Глава рязанского региона Николай Любимов: «Власть должна работать с ТОСами каждый день»
Фото: Александр Королев.

Об этом врио губернатора Николай Любимов заявил, выступая на заседании совета муниципальных образований Рязанской области. Встреча была посвящена развитию общественного самоуправления в регионе. Участие в ней принял полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, который находится с рабочей поездкой в регионе.

Говоря о состоянии общественного самоуправления в Рязанской области, глава региона Николай Любимов подчеркнул, что укрепление системы ТОСов – приоритетная задача для всех уровней власти.

– ТОСы должны быть крепкими, их должно быть много, они должны быть активны, – сказал врио губернатора.

По словам Николая Любимова, важность работы ТОСов в том, что активисты общественного самоуправления доносят до власти реальные нужды жителей своих территорий.

Они же осуществляют обратную связь: взаимодействуя с властью, могут разъяснить в доступной форме ее решения людям.

Николай Любимов отметил, что взаимодействие власти и ТОСов должно вестись ежедневно.

При принятии решений власть обязана советоваться с людьми.

Власть должна слушать и слышать, что нужно людям на местах. Что нужно делать в том или ином дворе: поставить детскую площадку, организовать парковку, сделать лавочки, – должны решать сами жители, – подчеркнул Николай Любимов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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