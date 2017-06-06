Глава рязанского региона Николай Любимов: «Власть должна работать с ТОСами каждый день»

Работа территорий общественного самоуправления позволяет власти и людям лучше слышать друг друга

Об этом врио губернатора Николай Любимов заявил, выступая на заседании совета муниципальных образований Рязанской области. Встреча была посвящена развитию общественного самоуправления в регионе. Участие в ней принял полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, который находится с рабочей поездкой в регионе.

Говоря о состоянии общественного самоуправления в Рязанской области, глава региона Николай Любимов подчеркнул, что укрепление системы ТОСов – приоритетная задача для всех уровней власти.

– ТОСы должны быть крепкими, их должно быть много, они должны быть активны, – сказал врио губернатора.

По словам Николая Любимова, важность работы ТОСов в том, что активисты общественного самоуправления доносят до власти реальные нужды жителей своих территорий.

Они же осуществляют обратную связь: взаимодействуя с властью, могут разъяснить в доступной форме ее решения людям.

Николай Любимов отметил, что взаимодействие власти и ТОСов должно вестись ежедневно.

При принятии решений власть обязана советоваться с людьми.