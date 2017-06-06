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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области полицейские задержали вора на месте преступления

15:19 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, ночью в полицию поступил сигнал о несанкционированном проникновении в помещение продуктового магазина в поселке Мурмино Рязанского района. На место выехали сотрудники полиции. Прибыв к магазину, полицейские прямо у разбитой двери задержали злоумышленника, который выносил из торгового зала пакет с продуктами и алкоголем. Еще один пакет с похищенным лежал на асфальте.

Выяснилось, что 26-летний местный житель, ранее судимый за кражу и разбойное нападение, разбил пластиковую дверь и набрал два пакет с продуктами и спиртным. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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